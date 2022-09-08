Посол США переговорила с Резниковым перед новым "Рамштайном"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк провела переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым перед новым заседанием контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", сообщила сама дипломат в Twitter, пишет УНН.

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"Продолжили наше тесное сотрудничество с Алексеем Резниковым перед встречей контактной группы по обороне Украины в Германии. Мы сплочены, поддерживая усилия Украины в защите себя и своего народа", - написала Бринк.

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Пятое заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 8 сентября в Германии.

Формат контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле США. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" прошло в конце июля. В нем приняло участие более 50 стран. Тогда участники встречи обсудили увеличение оборонной помощи Украине и обеспечение ее "обороны и способности себя защитить в более долгосрочной перспективе", сказали в Пентагоне.

Сегодняшнее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины станет сигналом для президента россии владимира путина о том, что страны мира готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сообщили чиновники оборонного ведомства США.