Украина получит еще 675 млн долларов помощи от США - Пентагон

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на встрече в формате "Рамштайн" в Германии, заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США. Встреча транслировалась Пентагоном, пишет УНН.

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"За несколько недель после последней встречи Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов помощи Украине по безопасности. А вчера президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов", — сказал Остин.

Дополнение

По данным минобороны США, глава Пентагона Ллойд Остин сегодня должен был объявить об очередном пакете военной помощи Украине - на очередной встрече "Рамштайн".

Формат контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле США. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля. Пятое заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит 8 сентября в Германии.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" прошло в конце июля. В нем приняло участие более 50 стран. Тогда участники встречи обсудили увеличение оборонной помощи Украине и обеспечение ее "обороны и способности себя защитить в более долгосрочной перспективе", сказали в Пентагоне.

Сегодняшнее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины станет сигналом для президента россии владимира путина о том, что страны мира готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сообщили чиновники оборонного ведомства США.