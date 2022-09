Остин после встречи с Резниковым: "США и дальше будут помогать Украине"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что США будут продолжать делать все, чтобы помочь сдержать вторжение россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Остина.

Цитата

"У меня была возможность встретиться со своим другом Алексеем Резниковым перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины. Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать делать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине сдержать несправедливое и неспровоцированное вторжение россии на их родину", – отметил Остин.

I got a chance to meet with my friend @oleksiireznikov before the Ukraine Defense Contact Group meeting. The United States, along with our Allies & partners, will continue to do everything in our power to help Ukraine deter Russia’s unjust & unprovoked invasion of their homeland. pic.twitter.com/foNpK99o0r