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В Киев неожиданно прибыл госсекретарь США Блинкен – СМИ

В Киев неожиданно прибыл госсекретарь США Блинкен – СМИ
Источник: AP

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило агентство AFP, информирует УНН.

Цитата

"Госсекретарь Энтони Блинкен совершил неожиданный визит в Киев, поскольку Соединенные Штаты объявили о почти 2,7 млрд долларов новой военной поддержки Украине и соседям для противостояния россии", - говорится в сообщении.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин во время пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщил, что Украина получит еще 675 млн долларов помощи.

Источник: УНН
Теги: США, Киев
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