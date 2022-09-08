В Киев неожиданно прибыл госсекретарь США Блинкен – СМИ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило агентство AFP, информирует УНН.

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"Госсекретарь Энтони Блинкен совершил неожиданный визит в Киев, поскольку Соединенные Штаты объявили о почти 2,7 млрд долларов новой военной поддержки Украине и соседям для противостояния россии", - говорится в сообщении.

#UPDATE Secretary of State Antony Blinken был создан преследование киев как Великобритания безусловно около $2.7 billion в новой муниципальной поддержке в Украину и небе в России #10 pic.twitter.com /uXqZDZNkaT — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2022

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин во время пятой встречи в формате "Рамштайн" сообщил, что Украина получит еще 675 млн долларов помощи.