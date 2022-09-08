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Хорошие новости из "Рамштайн-5": Резников перечислил, что войдет в новый пакет помощи США

Хорошие новости из "Рамштайн-5": Резников перечислил, что войдет в новый пакет помощи США

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за новый пакет помощи Украине по безопасности на 675 млн долл. и перечислил, что туда войдет, пишет УНН.

Цитата

"Первые хорошие новости из "Рамштайн-5"! Еще один транш помощи США в области безопасности для Украины (675 миллионов долларов) будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое. Спасибо президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и американскому народу", - написал Резников в Twitter.

Детали

Также глава Минобороны Украины сообщил, что день "Рамштайна-5" у него начался со встречи с "большими друзьями Украины" главой Пентагона Ллойдом Остином III и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. "Мы ценим твердую поддержку США", - указал он. О встрече ранее сообщал глава Пентагона.

Кроме того, Резников также встретился с британским коллегой. "Я рад снова поговорить с моим британским коллегой Беном Уоллесом на базе "Рамштайн". Военная помощь Великобритании значительно усилила украинскую армию. Мы верим, что правда и демократия победят тиранию. Наше партнерство крепко и становится еще крепче", - отметил он.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на встрече в формате "Рамштайн" в Германии заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, Пентагон, помощь, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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