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Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новым президентом Кении: о чем говорили

Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новым президентом Кении: о чем говорили

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кении Уильямом Руто и поблагодарил за поддержку в международных организациях. Об этом Глава Украинского государства написал на странице в Twitter, передает УНН

Цитата

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с новоизбранным Президентом Кении Уильямом Руто. Поздравил с победой на выборах. Поблагодарил Кению как члена СБ ООН за поддержку в международных организациях", - отметил он.

Детали 

Также Глава государства по результатам переговоров подчеркнул, что Украина готова быть дальше гарантом продовольственной безопасности Африки.

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, где обсудили продовольственный кризис и поддержку Украины.

Также надавно Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранной премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Источник: УНН
Теги: Украина, Кения, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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