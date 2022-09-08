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"Рамштайн-5": Резников сообщил, что Норвегия предоставит ракеты Hellfire

"Рамштайн-5": Резников сообщил, что Норвегия предоставит ракеты Hellfire

Алексей Резников

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Норвегия предоставит ракеты Hellfire и приборы ночного видения для армии Украины, пишет УНН.

Цитата

"Еще одна хорошая новость с "Рамштайн-5": Норвегия предоставит ракеты Hellfire и приборы ночного видения для армии Украины. Это очень поможет нам в борьбе с российскими захватчиками", - написал Резников в Twitter, поблагодарив при этом Минобороны Норвегии и главу МО страны Бьорна Арильда Грама.

Ранее

8 сентября США объявили во время заседания "Рамштайн-5", что предоставят Украине новый пакет помощи в области безопасности на 675 млн долл. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за это и перечислил, что туда в частности войдет.

Дополнение

Формат контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле США. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля. Пятое заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит 8 сентября в Германии.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" прошло в конце июля. В нем приняло участие более 50 стран. Тогда участники встречи обсудили увеличение оборонной помощи Украине и обеспечение ее "обороны и способности себя защитить в более долгосрочной перспективе", сказали в Пентагоне.

Сегодняшнее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины станет сигналом для президента россии владимира путина о том, что страны мира готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сообщили чиновники оборонного ведомства США.

Источник: УНН
Теги: оружие, Минобороны, Украина, Норвегия, помощь, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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