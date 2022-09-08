Блинкен встретился с Зеленским в Киеве

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве, говорится в сообщении Госдепа США, пишет УНН.

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"... Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько будет нужно. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается – и останется – столицей суверенной, независимой Украины", - говорится в заявлении Блинкена.

Детали

В заявлении Госсекретаря США указано также, что он проинформировал Зеленского о последнем транше помощи США в области безопасности Украине.

Этот транш "в размере 675 миллионов долларов США включает в себя дополнительное вооружение, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США — оборудования, которое украинские вооруженные силы настолько эффективно использовали для обороны своей страны", - отмечается в заявлении Блинкена.

Дополнение

В Киев неожиданно прибыл госсекретарь США Блинкен.