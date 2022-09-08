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Зеленский сообщил первые детали встречи с Блинкеном

Зеленский сообщил первые детали встречи с Блинкеном

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину демонстрирует лидерские позиции Соединенных Штатов в поддержке Украины и борьбы за свободу.

"Ценим важную финансовую, экономическую, а также оборонную помощь со стороны США. Это очень важные сигналы, что Соединенные Штаты с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши земли. Спасибо за все, что вы делаете для Украины, и что сегодня вы рядом", - подчеркнул Глава государства.

В то же время Блинкен отметил, что очень рад встрече с Президентом Украины и главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Рад видеть вас лично, рад, что мы можем поддержать ваши усилия и мы продолжим это делать", - сказал Госсекретарь США.

Он также отметил, что Москва обращается за военной поддержкой к ​​Северной Корее и Ирану, "поскольку мы систематически перекрываем их доступ к импорту и продолжим это давление, пока не прекратится агрессия против Украины".

Ранее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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