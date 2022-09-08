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Новая военная помощь США: Блинкен объявил о выделении 2,2 млрд долларов Украине и странам Европы

Новая военная помощь США: Блинкен объявил о выделении 2,2 млрд долларов Украине и странам Европы

КИЕВ. 8 сентября. УНН. США предоставит Украине и еще 18 ее соседям 2,2 миллиарда долларов для поддержки долгосрочных инвестиций в их оборону. Об этом Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Я распорядился выделить вооружение и оборудование на 675 миллионов долларов из запасов министерства обороны США для Украины, а также дополнительные 2,2 миллиарда долларов для поддержки долгосрочных инвестиций в оборону Украины и оборону еще 18 соседних стран. Соединенные Штаты продолжают быть с Украиной”, – отметил Энтони Блинкен.

Ранее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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