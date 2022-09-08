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Украина с помощью HIMARS поразила около 400 целей - США

Украина с помощью HIMARS поразила около 400 целей - США

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинские военные поразили более 400 российских целей с помощью поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем HIMARS. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече в Рамштайне, передает УНН со ссылкой на BBC.

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"Мы видим реальные, измеряемые результаты в Украине благодаря применению этих систем. К примеру, украинцы поразили с помощью HIMARS около 400 целей, и у них был огромный разрушительный эффект", - сказал он.

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Также Милли затронул украинское контрнаступление. Он заявил, что ВСУ "стабильно продвигаются".

ВСУ получили американские реактивные системы залпового огня HIMARS в июне. В США, передавая артиллерию, заявили, что считают легитимными целями для нее любые российские цели на территории Украины. По международному праву, это касается и территории аннексированного россией Крыма.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина
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