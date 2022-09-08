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"Его раздражает, что Украина получает доходы" – политолог о заявлении путина об ограничении экспорта украинского зерна
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Покидая Киев, госсекретарь Блинкен заявил, что украинское контрнаступление "оказалось эффективным"

Покидая Киев, госсекретарь Блинкен заявил, что украинское контрнаступление "оказалось эффективным"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен, покидая Киев после необъявленного визита в четверг, заявил, что продолжающееся контрнаступление "оказалось эффективным". Его слова приводит CNN, передает УНН.

Детали

В разговоре с прессой перед отъездом из города Блинкен сказал, что получил "подробную информацию об эффективном контрнаступлении".

"Опять-таки, еще очень рано, но мы видим явный и реальный прогресс на местах, особенно в районе вокруг Херсона, а также некоторые интересные события на Донбассе, на востоке, но опять же, первые дни", - заметил он.

Блинкен сказал, что провел около двух часов с Зеленским и его командой, и назвал это "очень продуктивным и во многом значительным днем".

Кроме встречи с Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, он посетил посольство США, осмотрел детскую больницу и побывал в Ирпене, где собственными глазами увидел разрушения, нанесенные российской оккупацией.

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Источник: УНН
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