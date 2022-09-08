Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: говорили об освобождении оккупированных территорий

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщили в Офисе Президента, рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных российской федерацией, передает УНН.

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"Участники заседания рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных российской федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ОП, было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные потребности войска.

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В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

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