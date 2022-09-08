Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Об этом сообщил Кулеба на странице в Twitter, пишет УНН.

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"Вместе с Энтони Блинкеном в Киеве. Мы благодарны США, которые остаются нашим надежным стратегическим партнером. Успехи Украины на поле боя свидетельствуют, что помощь США и союзников действительно меняет ситуацию к лучшему. При постоянной поддержке Украина победит и защитит Европу от российской угрозы", - отметил он.

Вместе с @SecBlinken в Киеве. благодарные США, которые остаются нашим надежным стратегическим партнером.Успехи Украины на поле боя свидетельствуют, что помощь США и союзников действительно меняет ситуацию к лучшему. При постоянной поддержке Украина победит и защитит Европу от российской угрозы. Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 8, 2022

Ранее

8 сентября с необъявленным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его визит длился один день. Покидая столицу, Блинкен отметил, что продолжающееся контрнаступление "оказалось эффективным".