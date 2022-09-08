Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,14 -0,1499 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Его раздражает, что Украина получает доходы" – политолог о заявлении путина об ограничении экспорта украинского зерна
"Его раздражает, что Украина получает доходы" – политолог о заявлении путина об ограничении экспорта украинского зерна
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5085

Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Об этом сообщил Кулеба на странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Вместе с Энтони Блинкеном в Киеве. Мы благодарны США, которые остаются нашим надежным стратегическим партнером. Успехи Украины на поле боя свидетельствуют, что помощь США и союзников действительно меняет ситуацию к лучшему. При постоянной поддержке Украина победит и защитит Европу от российской угрозы", - отметил он.

Ранее

8 сентября с необъявленным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его визит длился один день. Покидая столицу, Блинкен отметил, что продолжающееся контрнаступление "оказалось эффективным".

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.