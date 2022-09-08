Наши мысли и молитвы с вами: Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье и всей Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II. Об этом Глава государства написал в Twitter, передает УНН.

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"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами" , – написал Зеленский.

Ранее

Королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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Здоровье Елизаветы II ухудшилось в среду, 7 сентября, когда она отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдыхать. Букингемский дворец сообщал, что королева Елизавета II находится под контролем, поскольку врачи "обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества".

Корреспондент BBC из пула британской королевы сообщил, что нужно "готовиться к худшему".

Высокопоставленные члены королевской семьи прибыли к Елизавете II в шотландский замок Балморал.