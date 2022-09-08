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God save the King: принц Чарльз стал королем Карлом III

God save the King: принц Чарльз стал королем Карлом III

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Принц Чарльз после смерти матери Елизаветы II приобрел статус короля и взял имя Карл III. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Трасс сказала, что это был "день большой потери", но королева оставит большое наследие.

Премьер-министр также призвала людей поддержать короля Карла III, чтобы "помочь ему нести огромную ответственность, которую он теперь несет за всех нас".

Трасс добавила, что нация предлагает королю Карлу III нашу "верность и преданность".

Она завершила свою речь словами: "Боже, храни короля".

Ранее

Королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет.

Дополнение

Здоровье Елизаветы II ухудшилось в среду, 7 сентября, когда она отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдыхать. Букингемский дворец сообщал, что королева Елизавета II находится под контролем, поскольку врачи "обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества".

Корреспондент BBC из пула британской королевы сообщил, что нужно "готовиться к самому худшему".

Высокопоставленные члены королевской семьи прибыли в Елизаветы II в шотландский замок Балморал.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
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