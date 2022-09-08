Госсекретарь США Блинкен посетил "Поезд к Победе"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил "Поезд к Победе" в Киеве и дал брифинг на фоне вагона с иллюстрацией Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

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"Наши союзники прекрасно чувствуют ситуацию: они рядом, они помогают, они трезво оценивают риски и цену нашей борьбы", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Справка

"Поезд к победе" — это 7 пассажирских вагонов, расписанных лучшими украинскими художниками. Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины и подвигам борющихся украинцев, несмотря на давление оккупантов и постоянную опасность.

Напомним

8 сентября с необъявленным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его визит длился один день. Покидая столицу, Блинкен отметил, что продолжающееся контрнаступление "оказалось эффективным".