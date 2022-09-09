Ермак: план санкций против рф выполнен на 70%

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что план санкций против россии выполнен на 70%, давление на агрессора должно усиливаться и рф должна быть признана государством-террористом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

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Состоялось очередное заседание Международной экспертной группы по санкциям против россии, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и экс-советник президента США по национальной безопасности Посол Майкл Макфол.

Ермак поблагодарил членов группы за производительную работу продолжительностью пять месяцев, а также поздравил их с достижением весомого результата – выполнением на 70% Плана действий, представленного в апреле этого года.

Руководитель Офиса Главы государства предложил членам группы Ермака-Макфола новые идеи для обсуждения. Прежде всего, речь идет о документе о признании россии государством – спонсором терроризма. Он отметил, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что рф является террористическим государством. Также этого требует украинский народ.

Ермак добавил, что еще одним важным вопросом является запрет на получение виз российскими гражданами. Он отметил, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с рф, но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.

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"Россияне, эти изверги, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада. Вы можете себе представить, чтобы российские женщины звонили по телефону своим мужчинам и говорили убивать и насиловать украинцев? Это реальные переговоры, перехваченные нашей разведкой. А потом эти же российские "женщины" просто приезжают в Европу полежать на пляжах и походить в музеи. Это совершенно неправильно", – подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Детали

Он обратил внимание на то, что Украина активно выполняет внутреннюю работу по санкциям против рф. В частности, на днях были применены санкции более 600 человек, которые принадлежат к руководящей верхушке россии. Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики.

Руководитель Офиса Главы государства также предложил продолжить удачную практику общения членов Международной экспертной группы по санкциям против рф с парламентариями разных стран.

Участники заседания отметили прогресс в работе с документами и отметили, что санкционное давление на россию должно только усиливаться. Также они обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из россии. Речь шла и о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно уменьшит поступление в бюджет рф и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о санкциях против 606 российских должностных лиц. Соответствующее решение было принято в СНБО.