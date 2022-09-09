Премьер Польши Моравецкий с визитом в Киеве

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправился в Киев, сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер в эфире Polsat News, пишет УНН.

Детали

Петр Мюллер сообщил, что будет серия из нескольких встреч. Будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся геополитической ситуации и энергетического рынка, а также энергетической и военной безопасности, отметил он.

Представитель польского правительства заявил, что информация о визите была обнародована с некоторой задержкой из соображений безопасности.

На вопрос, чего ожидать от визита главы польского правительства, пресс-секретарь отметил, что его присутствие и жест "являются политическим сигналом кремлю".

"Этот сигнал также будет послан сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", – добавил представитель польского правительства.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда был с визитом в Киеве 23 августа.