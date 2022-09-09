"Заморозка конфликта не будет" - Подоляк об эффективном украинском контрнаступлении

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Эффективным украинским контрнаступлением Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории, замораживания конфликта не будет. Об этом заявил в Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

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"Что говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно", - написал Подоляк.

Дополнение

Генштаб ВСУ проинформировал, что силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении – благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня.