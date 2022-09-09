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"Заморозка конфликта не будет" - Подоляк об эффективном украинском контрнаступлении

"Заморозка конфликта не будет" - Подоляк об эффективном украинском контрнаступлении

Михаил Подоляк

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Эффективным украинским контрнаступлением Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории, замораживания конфликта не будет. Об этом заявил в Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Цитата

"Что говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно", - написал Подоляк.

Дополнение

Генштаб ВСУ проинформировал, что силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении – благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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