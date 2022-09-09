США ввели санкции против иранской компании за помощь рф в поставках дронов для войны против Украины

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Минфин США ввел санкции против иранской авиатранспортной компании из-за ее участия в поставке иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в россию для войны против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт министерства.

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"россия делает все более отчаянный выбор, чтобы продолжать неспровоцированную войну против Украины, особенно в условиях наших беспрецедентных санкций и экспортного контроля", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. - Соединенные Штаты привержены строгому соблюдению наших санкций против россии и Ирана и привлечению к ответственности тех, кто поддерживает агрессивную войну россии против Украины".

Детали

По информации Минфина США, компания Safiran Airport Services, базирующаяся в Тегеране, координировала российские военные рейсы между Ираном и россией, транспортируя беспилотники, персонал и соответствующее оборудование. Кроме этого, отмечают в министерстве, после испытаний войска рф намерены развернуть иранские беспилотники совместно с российскими в войне против Украины.

Министерство финансов США также объявило о введении санкций против трех компаний, участвовавших в разработке и производстве иранских БПЛА.

Напомним

В середине июля Министерство иностранных дел Ирана ответило Белому дому на заявления о продаже россии беспилотников для войны в Украине, указав, что Тегеран сотрудничал с москвой еще до войны и пока ничего конкретного в этой сфере не произошло.

The Washington Post писал, что Иран отправил в россию первые боевые беспилотники для использования в Украине, но российские военные столкнулись с многочисленными сбоями в их работе.

Согласно данным Белого дома, россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе.