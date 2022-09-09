У путина отказались комментировать контрнаступление ВСУ

КИЕВ. 9 августа. УНН. Пресссекретарь российского диктатора дмитрий песков решил не комментировать контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины и переадресовал этот вопрос в министерство обороны рф. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.

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"Что касается хода "специальной военной операции", то это к моему коллеге (официальному представителю минобороны рф игорю) конашенкову", - подчеркнул представитель кремля.



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К тому же песков не стал отвечать на вопрос, обеспокоена ли администрация президента россии тем, что сейчас происходит на территории Украины.

Дополнение

29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям юга.

А 9 сентября Генштаб ВСУ информировал, что силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении - благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня.