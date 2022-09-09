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Новости: Политика
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У путина отказались комментировать контрнаступление ВСУ

У путина отказались комментировать контрнаступление ВСУ

дмитрий песков

КИЕВ. 9 августа. УНН. Пресссекретарь российского диктатора дмитрий песков решил не комментировать контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины и переадресовал этот вопрос в министерство обороны рф. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.

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"Что касается хода "специальной военной операции", то это к моему коллеге (официальному представителю минобороны рф игорю) конашенкову", - подчеркнул представитель кремля.

Детали

К тому же песков не стал отвечать на вопрос, обеспокоена ли администрация президента россии тем, что сейчас происходит на территории Украины.

Дополнение

29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям юга.

А 9 сентября Генштаб ВСУ информировал, что силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении - благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня.

Источник: УНН
Теги: Россия, война, Кремль
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