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Правительство призывают передать комплекс построек Киево-Печерской лавры ПЦУ. В Раде зарегистрировали проект постановления

Правительство призывают передать комплекс построек Киево-Печерской лавры ПЦУ. В Раде зарегистрировали проект постановления

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №8012 об обращении ВР в Кабинет министров Украины о передаче в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Постановлением №8012 предлагается обратиться в Кабинет Министров Украины с требованием решить вопрос передачи в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской Лавры Православной Церкви Украины.

Также Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок должен проинформировать Верховную Раду о выполнении этого Постановления.

Дополнение

В июне этого года Митрополит Эпифаний просил передать ПЦУ храм на территории Киево-Печерской лавры.

В мае священный Синод Православной церкви Украины принял решение об образовании новой религиозной организации в составе ПЦУ на территории Киево-Печерской Лавры.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Киево-Печерская Лавра, ПЦУ
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