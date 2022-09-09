Новости: Политика
9 сентября 2022, 18:14 • Анна Мурашко • 2370
Зеленский встретился с президентом Латвии и премьер-министром Польши
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook главы государства.
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"Рад видеть в Украине наших больших друзей – Президента Латвии Эгилса Левитса и Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Латвия, Польша и народы этих стран являются стабильными партнерами нашего государства. Очень ценим вашу неизменную поддержку и никогда не забудем об этом", – сообщил Зеленский.
Напомним
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Источник: УНН
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