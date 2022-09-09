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Зеленский встретился с президентом Латвии и премьер-министром Польши

Зеленский встретился с президентом Латвии и премьер-министром Польши

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook главы государства.

Цитата

"Рад видеть в Украине наших больших друзей – Президента Латвии Эгилса Левитса и Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Латвия, Польша и народы этих стран являются стабильными партнерами нашего государства. Очень ценим вашу неизменную поддержку и никогда не забудем об этом", – сообщил Зеленский.

Напомним

Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября закроют въезд российским туристам с шенгенскими визами.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Латвия
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