Зеленский встретился с президентом Латвии и премьер-министром Польши

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook главы государства.

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"Рад видеть в Украине наших больших друзей – Президента Латвии Эгилса Левитса и Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Латвия, Польша и народы этих стран являются стабильными партнерами нашего государства. Очень ценим вашу неизменную поддержку и никогда не забудем об этом", – сообщил Зеленский.

Напомним

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