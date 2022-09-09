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Зеленский ввел санкции против более 600 чиновников из россии. Среди них – шойгу, мишустин и патрушев

Зеленский ввел санкции против более 600 чиновников из россии. Среди них – шойгу, мишустин и патрушев

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 637, которым утвердил решение СНБО о введении санкций против 606 российских должностных лиц, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны В стране от 7 сентября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)»,- говорится в указе.

Детали

Отмечается, что контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также сообщается, что Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Так, под санкции попали, в частности: заместитель секретаря совета безопасности россии дмитрий медведев, директор фсб александр бортников, глава правительства российской федерации михаил мишустин, глава минобороны рф сергей шойгу, секретарь совета безопасности россии николай патрушев.

Дополнение

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о санкциях против 606 российских должностных лиц.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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