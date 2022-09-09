Восстановление Украины оценено более чем в 349 млрд долл – Шмыгаль

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Стоимость потребностей на восстановление Украины, согласно отчету «Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA), оценивается более чем в 349 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на презентации отчета RDNA, состоявшейся в Брюсселе, передает УНН.

Цитата

«Согласно отчету, стоимость потребностей на восстановление Украины оценивается более чем в 349 млрд долларов. Для решения первоочередных потребностей Украине необходимо 105 млрд долларов в краткосрочной перспективе. Только на первый этап нужно 17 млрд долларов, из которых Украина нуждается в 3,4 млрд уже в ближайшие три месяца», - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Правительственный портал сообщает, что Шмыгаль отметил, что эта сумма пока не отражает в полной мере масштабы разрушений и потерь для Украины и призвал Всемирный банк и других партнеров сделать обновление отчета регулярным.

«Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович со своей стороны отметил, что нужно будет консолидировать чрезвычайные финансовые усилия международных партнеров для восстановления Украины и создания фундамента свободной европейской страны, которая будет интегрирована в европейскую и глобальную экономику», - говорится в сообщении.

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде отметила, что российское вторжение в Украину и дальше приводит к ужасным потерям и перед Правительством встала задача сбалансировать восстановление с неотложными потребностями страны.

«RDNA поможет определить приоритеты для восстановления, а мы продолжаем поддерживать непрерывность предоставления основных государственных услуг», – сказала она.

Дополнение

В августе сообщалось, что сумма нанесенного войной прямого ущерба инфраструктуре Украины превысила 110 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что план восстановления Украины от последствий войны уже выполняется.