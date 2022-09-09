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Премьер Польши Моравецкий: "следующий план путина – поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов"

Премьер Польши Моравецкий: "следующий план путина – поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что следующий план российского диктатора владимира путина – поставить Украину на колени за неимением финансовых ресурсов. Также он призвал страны ЕС выделить Киеву обещанный транш в 9 миллиардов евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Канцелярию премьер-министра в Twitter.

Цитата

«Следующий план путина – поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов», – сказал Моравецкий.

Детали

По его словам, из этой героической обороны Украины должна родиться новая Европа – Европа с Украиной как государством-членом.

«Польша вместе со своими союзниками упорно призывает нас предоставить Украине те средства, которые мы обещали от ЕС, то есть 9 миллиардов евро», - отметил Моравецкий.

Добавим

Министры финансов Европейского Союза в пятницу поддержали предоставление Украине макрофинансовой помощи в виде кредита объемом 5 миллиардов евро, чтобы помочь ей поддерживать работу школ, больниц и других государственных учреждений на фоне того, как она борется с вторжением в рф.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Источник: УНН
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