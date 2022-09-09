Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленного прекратить обстрелы ЗАЭС

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси призвал прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции, ведь только это позволит возобновить электроснабжение Энергодара и электростанции. Об этом он заявил в видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Сегодня от сотрудников МАГАТЭ на месте я узнал о серьезной ситуации, которая сложилась минувшей ночью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела распределительного пункта на городской ТЭС, что привело к полному обесточению в Энергодаре: нет воды, нет света, нет канализации», - сказал Гросси.

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Детали

По его словам, учитывая усиление и продолжение обстрелов, существует небольшая вероятность восстановления надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС, особенно потому, что обстрелы постоянно и неоднократно повреждают энергетическую инфраструктуру.

МАГАТЭ понимает, что оператор, который больше не уверен в восстановлении электроснабжения за пределами объекта, рассматривает возможность остановить оставшийся единственный действующий реактор.

Гросси отметил, что тогда вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов для обеспечения жизненно важных функций ядерной безопасности. И, как следствие, оператор не сможет повторно запустить реакторы, если не будет надежно восстановлено внешнее электроснабжение.

Он отметил, что электростанция не имеет внешнего питания. И как только инфраструктуру отремонтируют, ее снова повреждают.

«Это совершенно недопустимо. Это не может стоять. Поэтому я призываю к немедленному прекращению всех обстрелов по всему району. Только это обеспечит безопасность и безопасность оперативного персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и электростанции. Это драматическое событие показывает абсолютную необходимость немедленного создания зоны ядерной безопасности и защиты. Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария», – заявил Гросси.

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Кроме того, Рафаэль Гросси в Twitter написал, что вокруг ЗАЭС необходимо немедленно создать безопасную зону.