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Зеленский и премьер-министр Польши обсудили создание хаба по ремонту военной техники

Зеленский и премьер-министр Польши обсудили создание хаба по ремонту военной техники

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время переговоров сегодня обсуждали вопрос создания специального хаба, где осуществлялся бы ремонт военной техники и обучение украинских военных. Об этом стало известно во время совместном брифинге, передает УНН.

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«Мы говорили сегодня об организации специального хаба, который служил бы для ремонта военной техники и для учений с нашими немецкими, голландскими и украинскими партнерами. Будем строить такой хаб, где польские фирмы также будут ремонтировать военную технику, будут на этом зарабатывать так, чтобы все были в этом сотрудничестве, соответственно, целесообразны», - сказал Моравецкий.

Детали

Он убежден, что благодаря сплоченности партнеров и героизму украинского народа эта победа наступит, а пространство европейских ценностей будет защищено.

«Я верю, что Украина победит. Что военная и финансовая помощь будет эффективна для окончательной победы», – резюмировал он.

Дополнение

Моравецкий заявлял, что следующий план российского диктатора владимира путина – поставить Украину на колени за неимением финансовых ресурсов. Также он призвал страны ЕС выделить Киеву обещанный транш в 9 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Источник: УНН
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