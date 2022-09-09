Зеленский прокомментировал обыски у представителей волонтерского движения

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на военное положение в Украине, все граждане равны перед законом и призвал предоставить ему информацию о несправедливых обвинениях волонтеров в незаконной деятельности, если таковая есть. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с премьером Польши Матеушем Моравецким и президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, передает УНН.

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«Украина европейское государство, демократическое и должно жить по закону. И каждый человек, несмотря на военное положение, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 февраля наше все государство объединилось, очень важно уважать работу как волонтеров, так и уважать работу правоохранителей, которые с первого дня погибали не только на поле боя, а как и каждый гражданин, взяв оружие.… Сегодня уважение есть к каждому человеку, который здесь остался и помогал строить государство, крепкое государство: и волонтеры, и правоохранители, и военные, и таксисты, которые превратились в водителей», - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский рассказал об известном ему случае проведения обысков НАБУ на Запорожье, однако заметил, что не знает деталей дела.

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«Я знаю о случае, зарегистрированном НАБУ, они приходили с обысками в Запорожской области. Мне не известны детали больше, чем вам, я настолько могу, насколько у меня есть полномочия. Я бы хотел услышать детали, или действительно кто-то виноват и что там что-то такое делалось, или другой ответ, но услышать, для нас сегодня очень важно знать правду», - рассказал Президент.

Зеленский также попросил журналиста передать ему информацию, если есть дополнительные кейсы.

«Если есть какие-то дополнительные кейсы несправедливости, все знают мое отношение и большое уважение к работе волонтерского движения в Украине. Если у вас есть дополнительные какие-то кейсы, то пожалуйста передайте, я могу поднять этот вопрос», - сказал Зеленский.

Дополнение

8 сентября полиция с обыском пришла к львовскому волонтеру и активисту Святославу Литинскому, который занимается поставкой авто для ВСУ.

31 августа во Львове провели обыск на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.