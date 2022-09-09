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Строительство фабрики "Байкар" в Украине: Зеленский обсудил детали с Халуком Байрактаром

Строительство фабрики "Байкар" в Украине: Зеленский обсудил детали с Халуком Байрактаром

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Халуком Байрактаром, генеральным директором турецкой компании «Байкар», которая производит беспилотники «Байрактар» детали строительства фабрики «Байкар» в Украине. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

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«Тема номер один нашей встречи с генеральным директором турецкой компании «Байкар» Халуком Байрактаром – дальнейшее сотрудничество с целью усиления обороноспособности украинской армии. Обсудили детали строительства фабрики «Байкар» в Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Турецкая компания Baykar планирует построить в Украине не только завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и исследовательский центр.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что завод по производству беспилотников "Байрактар" может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, строительство, Турция, Владимир Зеленский
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