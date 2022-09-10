Опрос: большинство граждан США поддерживают ограничение возраста для избранных политиков

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Американцы поддерживают введение в стране верхнего возрастного предела для лиц, занимающих выборные должности. Об этом говорится в проведенном CBS News опросе, передает УНН.

Детали

73% опрошенных поддержали введение возрастного ценза. Подчеркивается, что уровень поддержки этой идеи практически не зависел от политических взглядов респондентов и их возраста.

40% опрошенных убеждены, что максимальным возрастом для выборных должностей должно быть 70 лет.

“Это – больше, чем действующий средний возраст членов Конгресса, но около трети действующих сенаторов США старше 70 лет”, – пишет CBS News.

26% опрошенных считают, что выборные должности не должны занимать люди старше 60 лет, и 18% – старше 80 лет.

Около половины опрошенных (47%) также считают, что большее количество молодых избранных должностных лиц сделает политику в стране в целом лучше.

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