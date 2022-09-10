Чешский министр: Венгрия находится на краю пропасти

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Чешский министр по делам Европы Микулаш Бек заявил, что содержание Венгрии в русле европейской политики в отношении россии потребует от председательствующей в Совете ЕС Чехии немалых усилий в ближайшие месяцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Irozhlas.

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"Европейский Союз часто ведет трудные переговоры... Но Венгрия прошла долгий путь, на мой взгляд, к краю пропасти, и теперь она должна решить, вернуться ли от этого края назад или рискнуть совершить прыжок, о последствиях которого не хочу спекулировать", - отметил Бек и добавил, что теоретически речь может идти о выходе из Европейского Союза.

Детали

Он одновременно считает небольшим положительным знаком то, что Венгрия отказалась от своего требования изъять трех российских олигархов из санкционного списка.

Напомним

Как стало известно Радио Свобода от нескольких дипломатических источников, знакомых с ситуацией, еще 6 сентября Будапешт настаивал на удалении из списка санкций Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.