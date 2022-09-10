Глава МИД ФРГ Бербок во второй раз с начала войны в Киеве - FAZ

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет УНН.

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"Министр иностранных дел Анналена Бербок прибыла в Киев со вторым визитом в Украину с начала войны. Поездкой она хотела показать, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо — снабжением оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой, — сказала она в субботу утром, когда приехала", – пишет издание.

Дополнение

В Киев 8 сентября приезжал Госсекретарь США Энтони Блинкен.