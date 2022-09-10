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"Украинские войска продвигаются на востоке, освобождая новые города и села": спикер МИД показал фото

"Украинские войска продвигаются на востоке, освобождая новые города и села": спикер МИД показал фото

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинские войска продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, показав новое фото и отметив важность военной поддержки Запада, и что крайне важно продолжать поставки оружия Украине, пишет УНН.

Цитата

"Украинские войска продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит поразительные результаты. Крайне важно продолжать поставки оружия Украине. Победить россию на поле боя означает завоевать мир в Украине", - отметил Николенко, обнародовав фото.

Дополнение

9 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении – благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на вечер 9 сентября ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В частности, 8 сентября Зеленский выложил видео, где военные проинформировали Президента о выполнении приказа и взятии под контроль Балаклеи в Харьковской области.

В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обезопасивания территории, постепенно берут под контроль новые населенные пункты, отмечал Зеленский.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал 10 сентября утром, что "ВСУ проводят успешные операции по освобождению нашей территории от оккупантов" и что "освобождены или взяты под контроль более 30 населенных пунктов области. И это далеко не все…”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, война, Харьков и Харьковская область
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