"Украинские войска продвигаются на востоке, освобождая новые города и села": спикер МИД показал фото

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинские войска продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, показав новое фото и отметив важность военной поддержки Запада, и что крайне важно продолжать поставки оружия Украине, пишет УНН.

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"Украинские войска продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит поразительные результаты. Крайне важно продолжать поставки оружия Украине. Победить россию на поле боя означает завоевать мир в Украине", - отметил Николенко, обнародовав фото.

Ukrainian troops are advancing in eastern Ukraine, liberating more cities and villages. Their courage coupled with Western military support brings astonishing results. It’s crucial to keep sending arms to Ukraine. Defeating Russia on the battlefield means winning peace in Ukraine pic.twitter.com/Mkr18soUmb — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 10, 2022

Дополнение

9 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении – благодаря умелым и слаженным действиям ВСУ, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на вечер 9 сентября ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В частности, 8 сентября Зеленский выложил видео, где военные проинформировали Президента о выполнении приказа и взятии под контроль Балаклеи в Харьковской области.

В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обезопасивания территории, постепенно берут под контроль новые населенные пункты, отмечал Зеленский.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал 10 сентября утром, что "ВСУ проводят успешные операции по освобождению нашей территории от оккупантов" и что "освобождены или взяты под контроль более 30 населенных пунктов области. И это далеко не все…”.