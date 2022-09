"Украинские войска продвигаются на востоке, освобождая новые города и села": спикер МИД показал фото

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинские войска продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, показав новое фото и отметив важность военной поддержки Запада, и что крайне важно продолжать поставки оружия Украине, пишет УНН.

Цитата

"Украинские войска продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит поразительные результаты. Крайне важно продолжать поставки оружия Украине. Победить россию на поле боя означает завоевать мир в Украине", - отметил Николенко, обнародовав фото.

Ukrainian troops are advancing in eastern Ukraine, liberating more cities and villages. Their courage coupled with Western military support brings astonishing results. It’s crucial to keep sending arms to Ukraine. Defeating Russia on the battlefield means winning peace in Ukraine pic.twitter.com/Mkr18soUmb