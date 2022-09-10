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Чтобы окончательно конфисковать их имущество на территории Украины: правительство повторно налагает санкции на Курченко, Лебедева, Януковича и Дерипаску

Чтобы окончательно конфисковать их имущество на территории Украины: правительство повторно налагает санкции на Курченко, Лебедева, Януковича и Дерипаску

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня Правительство повторно налагает санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску по блокированию их активов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.

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"... сегодня Правительство повторно налагает санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску в части блокирования их активов и активов, к которым они могут быть причастны. Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины", – написал Шмигаль.

Добавим

По словам главы правительства, замораживание и конфискация всех активов россии и ее граждан происходит согласно четко определенным процедурам и в соответствии с новым законодательством.

"Мы планомерно работаем над тем, чтобы забрать все имущество и средства россии и направить их на усиление нашей армии и на наше восстановление", - резюмировал Шмигаль.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, активы
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