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"Следы войны до сих пор ощущаются там, где уже не катятся танки": Бербок показала фото в Украине

"Следы войны до сих пор ощущаются там, где уже не катятся танки": Бербок показала фото в Украине

Анналена Бербок

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок показала фотографию из Украины, где она сегодня находится с необъявленным ранее визитом, пишет УНН.

Цитата

"Среди этой войны жизнь в Украине как только возможно продолжается. Следы войны до сих пор ощущаются там, где уже не катятся танки. Поэтому мы также оказываем конкретную поддержку, например, в разминировании. Восстановление страны на заминированной местности невозможно", - отметила Бербок в Twitter.

Детали

Как пишет BILD, Бербок посетила местность, где работают украинские саперы. "То, что я здесь вижу, просто ужасно. Здесь намеренно закладывались не только противотанковые, но и противопехотные мины, — то есть мины, которые специально применяли российская армия для уничтожения мирных жителей", - цитирует издание Бербок.

Дополнение

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия, разминирование
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