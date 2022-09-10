Обыски у представителей волонтерского движения: Зеленский встретился с главой МВД и главой Нацполиции

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко относительно обысков у представителей волонтерского движения, передает УНН.

Детали

Зеленский в Telegam отметил, что "вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких – дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни".

Цитата

"Провел сегодня встречу по этому поводу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко.

Зарабатывать на наших защитниках – недопустимо. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами", - резюмировал Зеленский.

Больше деталей встречи с силовиками Президент не привел.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на военное положение в Украине все граждане равны перед законом и призвал предоставить ему информацию о несправедливых обвинениях волонтеров в незаконной деятельности, если таковая есть.

Дополнение

8 сентября полиция с обыском пришла к львовскому волонтеру и активисту Святославу Литинскому, который занимается поставкой авто для ВСУ.

31 августа во Львове провели обыск на предприятии у волонтера Олега Яницкого из-за гуманитарной помощи.