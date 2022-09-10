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Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий

Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам оккупированных территорий

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня Кабмин поддержал инициативу Президента Украины создать Координационный штаб, который будет заниматься восстановлением освобожденных территорий. Правительство приняло соответствующее постановление, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

"Деоккупированных территорий становится все больше. Но люди не всегда могут вернуться в свои дома сразу после освобождения города или села от захватчиков. Для этого населенные пункты снова должны быть безопасными, пригодными для жизни. В частности, в случае необходимости нужно провести разминирование, восстановить разрушенную инфраструктуру, жилье и всю систему жизнеобеспечения. Начать реинтеграцию этих регионов", - сообщили в ведомстве.

Этим будет заботиться штаб, возглавленный Вице-премьером Ириной Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств, ГМС, Госспецсвязи, Госказначейства и ОВА.

Напомним

В июле Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по эвакуации жителей Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Украина, штаб
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