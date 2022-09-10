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Фантастическая желто-голубая осень: Подоляк намекнул на начало конца российской варварской империи

Фантастическая желто-голубая осень: Подоляк намекнул на начало конца российской варварской империи

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фантастическая желто-голубая осень — как начало конца российской варварской империи. Об этом написал в Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, вероятно, реагируя на успехи ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Русская весна"? Нет… Фантастическая желто-голубая осень — как начало конца российской варварской империи", - написал Подоляк.

Добавим

С фронта уже второй день поступает много положительных новостей. В Генштабе заявляют, что продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Офис президента Украины
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