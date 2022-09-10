Данилов о завершении войны: ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы
Алексей Данилова
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вооруженные силы Украины остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилова сказал в интервью "Голосу Америки", передает УНН.
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"ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", - сказал Данилов, отвечая на вопрос, где остановятся ВСУ - в Крыму или Москве.
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По его словам, окончание войны – это освобождение всех наших территорий.
"Но мы должны понять: если россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача – сделать россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране", - добавил Данилов.
Что же касается "поля для переговоров с рф", то секретарь СНБО убежден - "как только мы освободим всю нашу территорию, потом мы сможем о чем-то с ними говорить".
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