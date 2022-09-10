Данилов о завершении войны: ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вооруженные силы Украины остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилова сказал в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

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"ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", - сказал Данилов, отвечая на вопрос, где остановятся ВСУ - в Крыму или Москве.

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По его словам, окончание войны – это освобождение всех наших территорий.

"Но мы должны понять: если россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача – сделать россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране", - добавил Данилов.

Что же касается "поля для переговоров с рф", то секретарь СНБО убежден - "как только мы освободим всю нашу территорию, потом мы сможем о чем-то с ними говорить".

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Ранее

Ранее Президент Украины Зеленский заявлял, что о переговорах с россией и речи быть не может.

Зеленский также заявлял, что переговоры с россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.