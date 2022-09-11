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Переговоры с россией пока невозможны - Зеленский

Переговоры с россией пока невозможны - Зеленский

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пока никакие переговоры с рф невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Украина в защите нашей общей свободы", пишет УНН.

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"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут придерживаться своих обещаний.

"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал президент Украины.

Зеленский заметил: сначала нужно, чтобы россия покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, начавший полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, открывающих те или иные дипломатические шаги", – добавил глава государства.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Владимир Зеленский
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