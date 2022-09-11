Новости: Политика
11 сентября 2022, 05:10 • Юлиана Росковинская • 4140
Блинкен обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили поддержку Украины и энергетическую безопасность в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой Twitter Урсули фон дер Ляйен и Бинкена.
Детали
Фон дер Ляен поблагодарила Блинкена за информирование о его визите в Киев и "за обмен мнениями о нашей помощи в сфере безопасности и экономики Украины".
Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты и ЕС продолжат тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности.
Напомним
В Киев 8 сентября приезжал Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник: УНН
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