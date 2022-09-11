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Украина после победы станет одной из самых мощных европейских наций – президент Латвии

Украина после победы станет одной из самых мощных европейских наций – президент Латвии

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Латвии Эгилс Левитс на 17-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил, что Украина после победы в войне с россией станет одной из самых мощных европейских наций и важной составляющей европейского сообщества, передает УНН.

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"Я вполне убежден - после войны, после украинской победы - Украина станет одной из самых мощных европейских наций. Мы должны поддержать Украину, мы должны внести свой вклад в победу", - сказал он.

Левитс также добавил: будущий мир должен быть заключен на условиях Украины и должен основываться на международном праве.

"Не нам подталкивать Украину к каким-то переговорам, к некоему компромиссу. Крепкий и длительный мир может наступить только на основании международно признанных ценностей и международного права", - отметил он.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Латвия, война с Россией
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