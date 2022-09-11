Украина имеет амбицию максимум через два года стать полноценной частью ЕС – Шмыгаль

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина имеет амбицию максимум через два года стать полноценной частью Европейского Союза. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время встречи Ялтинской Европейской Стратегии, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

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"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель – быть полноценной частью Европейского Союза", – сказал Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

"Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны – Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, со своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", – отметил Шмыгаль.

Напомним

Ранее Шмыгаль сообщал, что Украина планирует быть готова к вступлению в ЕС уже к концу 2024 года.

Еврокомиссия даст Украине оценку относительно статуса кандидата на членство в Европейском Союзе в 2023 году.