Безопасность станет ключевым фактором развития и восстановления Украины после войны - Шмыгаль

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Безопасность, цифровизация и инвестиции в человеческий капитал станут основными рамками развития Украины после войны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе состоявшейся в Киеве встречи Ялтинской Европейской Стратегии, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«Мы должны обеспечить инфраструктуру безопасности: от бомбоубежищ до средств противовоздушной обороны. Качественно модернизировать нашу армию, которая сегодня реформировалась на поле боя и перешла на стандарты НАТО в кратчайшие сроки. У нас еще много работы, и тренд безопасности сегодня является главной рамкой для нашего государства», — сказал Шмыгаль.

Детали

Среди других рамок развития Украины, по словам премьер-министра, будут цифровизация, уменьшение роли государства в экономике и инвестиции в человеческий капитал.

«Важно, что эти рамки дают понимание, как нам двигаться. Цифровизация сегодня прошила насквозь все реформы в Украине. Она позволяет бороться с коррупцией, забирая человеческий фактор. Инвестиции в человеческий капитал позволяют нам развиваться и воспитывать следующее поколение, которое будет формировать модерновую экономику. Уменьшение роли государства в экономике — это приватизация, корпоратизация, над которыми Правительство сегодня также работает», — отметил глава правительства.

Премьер-министр также поддержал слова Президента, что Украина — это достояние для Европейского Союза, подчеркнув, что во всех сферах — от энергетики, безопасности до человеческого капитала — Украина является настоящим достоянием для Европы и равноценным партнером.

«Наш большой план восстановления даст огромные возможности для нашего развития. Убежден, что мы очень быстро наверстаем потерянное», — подчеркнул Шмыгаль.

Дополнение

Владимир Зеленский подписал законопроект о бомбоубежищах в каждой новостройке.

Добавим

Шмыгаль сообщал ранее, что стоимость потребностей на восстановление Украины, согласно отчету «Быстрая оценка причиненного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA), оценивается более чем в 349 млрд долларов.