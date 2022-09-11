"Наше время пришло": Кличко потребовал от Запада дальнейших поставок оружия

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Запада дальнейших поставок оружия. Об этом он сообщил в интервью BILD, передает УНН.

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«Наше время пришло. Весь мир может видеть, что это так. Мы отвоюем нашу землю!», - подчеркнул Кличко.

Детали

Кличко отметил, что, то что мы сейчас видим, это первый крупный военный успех, достигнутый также с помощью западного оружия.

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«Мы освободим всю Украину, однако вопрос в том, насколько быстро это произойдёт и каким будет количество жертв», - сказал Кличко.

«Чтобы лучше защищать и оснащать наших солдат, Украине требуются как раз сейчас срочно дальнейшие поставки оружия. Из Германии, например, решающим были бы танки «Леопард», чтобы контрнаступление могло и далее быстро продвигаться. Моя просьба к правительству ФРГ: поставляйте, что вы можете, чтобы быстрее изгнать российских солдат из нашей страны», - отметил Кличко.

Дополнение

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ожидает от Германии танки Leopard 2, а от США – танки Abrams.