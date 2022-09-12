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На ЗАЭС начались консультации по созданию зоны безопасности

На ЗАЭС начались консультации по созданию зоны безопасности

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Начались консультации по созданию зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную МАГАТЭ в Твиттер.

В организации, ссылаясь на генерального директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в очередной раз подчеркнули, что ситуация вокруг станции вызывает беспокойство.

Цитата

«(…) одновременно он (Гросси – ред.) остается серьезно обеспокоенным ситуацией на ЗАЭС, пока продолжаются обстрелы. На ЗАЭС должна быть срочно создана защитная зона ядерной и физической безопасности; консультации по этому вопросу начались», - говорится в сообщении организации.

В организации также приветствовали восстановление линии электроснабжения, что позволило остановить последний работающий энергоблок. Повреждение резервной линии вызвало значительную обеспокоенность, ведь увеличивало риски нарушения ядерной безопасности. 

Источник: УНН
Теги: АЭС
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