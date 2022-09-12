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Около 30 лент либо завершены, либо на финальной стадии производства - эксперт рассказал, в каком состоянии сейчас украинская киноиндустрия
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Посол США: удар по критической инфраструктуре – ответ РФ на контрнаступление

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Удары нанесенные россиянами по гражданской критической инфраструктуре очевидно являются ответом на контрнаступление. Об этом написала Твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Цитата

«Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуски ракет с целью уничтожения критически важной гражданской инфраструктуры», – написала Бринк.

Напомним

11 сентября россияне выпустили по территории Украины 11 крылатых ракет. В результате обстрела частично были обесточены Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Харьковские области.

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Источник: УНН
Теги: США, война
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