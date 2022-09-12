Эрдоган на этой неделе встретится с путиным: обсудят Украину и Сирию

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе проведет встречу с президентом рф владимиром путиным, сообщает УНН.

Встреча состоится в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде, Узбекистан, 15-16 сентября.

Как сообщают турецкие СМИ ожидается, что президенты будут обсуждать ситуацию в Украине, а также, вероятно ситуацию в Сирии.

«На этой очной встрече основным вопросом повестки дня станет работа зернового коридора», - сообщает Hurriyet.

Также говорится, что Эрдоган, по всей видимости, будет настаивать на дипломатическом урегулировании при посредничестве Турции.

«Самой острой темой встречи Эрдогана и путина станет российско-украинская война. Эрдоган передаст своему российскому коллеге, что Турция будет продолжать делать все возможное для прекращения войны и достижения постоянного прекращения огня в рамках попыток посредничества. Президент Эрдоган, который повторит свое предложение свести лидеров стран (имеется ввиду встреча Президента Украины с путиным – ред.), сделает акцент на дипломатическом решении», - пишет Hurriyet.

Добавим

Турецкая сторона не раз высказывала свое стремление выступить посредником в отношениях между Украиной и россией.

Кроме того, Эрдоган выступил посредником заключенной в конце июля в Стамбуле зерновой сделки.



